Эдинсон Кавани имеет подписанный контракт с "Атлетико"

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Эдинсон Кавани имеет подписанный контракт с "Атлетико"

Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани несколько месяцев назад подписал предварительный контракт с мадридским "Атлетико", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист должен перейти в испанский клуб по окончании сезона. Контракт форварда с ПСЖ истекает летом, поэтому он достанется новому клубу бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Кавани провел за "Атлетико" 22 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Атлетико" вступил в борьбу за игрока "Хетафе". | http://soccernews.ru
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