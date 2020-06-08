Эдинсон Кавани имеет подписанный контракт с "Атлетико"

Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани несколько месяцев назад подписал предварительный контракт с мадридским "Атлетико", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист должен перейти в испанский клуб по окончании сезона. Контракт форварда с ПСЖ истекает летом, поэтому он достанется новому клубу бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Кавани провел за "Атлетико" 22 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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