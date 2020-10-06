Эдинсон Кавани мог завершить карьеру перед переходом в "Манчестер Юнайтед"

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Эдинсон Кавани мог завершить карьеру перед переходом в "Манчестер Юнайтед"

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани заявил, что он думал о завершении карьеры.

"Для меня самое главное - здоровье семьи. Я думал о завершении карьеры. Если бы у меня была возможность, я бы посвятил себя жизни в деревне. Мы с моей девушкой пережили коронавирус. Нам было страшно из-за этого вируса. Но, к счастью, мы выздоровели и сейчас с нами все в порядке. Мы довольны принятым решением о переходе в "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Кавани Dos de Punta.

Напомним, что 33-летний Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед" в статусе свободного агента. Футболист подписал с манкунианцами контракт до лета 2021 года с возможностью продления еще на год.

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