Эдинсон Кавани может вернуться в  "Наполи"

2 Теги эдинсон кавани наполипсж

Эдинсон Кавани может вернуться в  "Наполи"

По данным Football Italia, нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может вернуться в  "Наполи" . 

По информации издания, представители футболиста провели первые переговоры с руководством "Наполи". Ради выступления за неаполитанцев Кавани согласен на понижение зарплаты.

Семья футболиста живёт в Неаполе.

Отметим, что Кавани является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. В текущем сезоне он провёл в составе французской команды 7 матчей, стал автором пяти забитых мячей и отметился двумя результативными передачами. 

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Комментарии
Хрыстя Пеналду

Если и вернётся, то только свободным агентом!

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Генич

А это уже не тебе решать,Хрыстя!

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