По данным Football Italia, нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может вернуться в "Наполи" .



По информации издания, представители футболиста провели первые переговоры с руководством "Наполи". Ради выступления за неаполитанцев Кавани согласен на понижение зарплаты.

Семья футболиста живёт в Неаполе.



Отметим, что Кавани является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. В текущем сезоне он провёл в составе французской команды 7 матчей, стал автором пяти забитых мячей и отметился двумя результативными передачами.

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