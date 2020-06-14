Эдинсон Кавани не перейдет в "Челси"

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Эдинсон Кавани не перейдет в "Челси"

Лондонский "Челси" отказался от варианта с подписанием уругвайского нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, сообщает Football.London.

По сведениям издания, английский клуб пытался купить игрока в зимнее трансферное окно, но тогда парижане требовали за него 15 миллионов евро. В летнее трансферное окно форварда можно заполучить бесплатно, но он хочет получать не менее 12 миллионов евро в год. "Челси" не готов платить такую зарплату, поэтому уругваец больше не входит в сферу интересов клуба.

Ранее сообщалось, что у Кавани уже есть предварительный контракт с "Атлетико".

В нынешнем сезоне 33-летний Кавани провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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