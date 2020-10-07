Эдинсон Кавани не сможет дебютировать за "Манчестер Юнайтед" в матче с "Ньюкаслом"

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не примет участия в матче 5-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист находится на обязательной самоизоляции, так как только прилетел в Англию. Ожидается, что форвард сможет дебютировать за манкунианцев 20 октября в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против ПСЖ.

Напомним, что 33-летний Кавани достался "Манчестер Юнайтед" бесплатно. Форвард находился в статусе свободного агента и подписал с английским клубом контракт на один сезон с возможностью продления на год.

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