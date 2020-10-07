Эдинсон Кавани не сможет дебютировать за "Манчестер Юнайтед" в матче с "Ньюкаслом"

Теги манчестер юнайтедэдинсон кавани ньюкасл юнайтед

Эдинсон Кавани не сможет дебютировать за "Манчестер Юнайтед" в матче с "Ньюкаслом"

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не примет участия в матче 5-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист находится на обязательной самоизоляции, так как только прилетел в Англию. Ожидается, что форвард сможет дебютировать за манкунианцев 20 октября в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против ПСЖ.

Напомним, что 33-летний Кавани достался "Манчестер Юнайтед" бесплатно. Форвард находился в статусе свободного агента и подписал с английским клубом контракт на один сезон с возможностью продления на год. 

Не пропустите: Кавани получил в "Манчестер Юнайтед" номер Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Совет директоров "Барселоны" в ближайшее время определит судьбу Бартомеу

Совет директоров "Барселоны" в ближайшее время определит судьбу Бартомеу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов