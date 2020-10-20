Эдинсон Кавани не сыграет в матче с ПСЖ
Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ.
"Мы бы хотели, чтобы Кавани сыграл с ПСЖ, но он на протяжении длительного времени не выходил на поле. Мы считаем, что ему лучше продолжать тренироваться, чтобы набрать форму. Сейчас он недостаточно готов", - цитирует главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера RMC Sport.
Напомним, что 33-летний Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед" в сентябре на правах свободного агента. Предыдущим клубом уругвайца был именно ПСЖ.
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