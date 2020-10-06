Эдинсон Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед"

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Эдинсон Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался манкунианцам бесплатно. Форвард подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.

33-летний Кавани ранее выступал за "Данубио", "Палермо", "Наполи" и "Пари Сен-Жермен". За сборную Уругвая сыграл 116 матчей и забил 50 голов. Пятикратный чемпион Франции, четырехкратный обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Италии, четырехкратный обладатель Кубка французской лиги, семикратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Кубка Америки.

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