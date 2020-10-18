Эдинсон Кавани провел первую тренировку в "Манчестер Юнайтед"

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Эдинсон Кавани провел первую тренировку в "Манчестер Юнайтед"

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани провел первую тренировку в составе английского клуба.

Пресс-служба манкунианцев опубликовала ролик с тренировочным занятием форварда в клубном Twitter.

Напомним, что 33-летний Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед" в сентябре на правах свободного агента.

Кавани может дебютировать за "Манчестер Юнайтед" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов в матче против своего бывшего клуба ПСЖ.

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