Эдинсон Кавани провел первую тренировку в "Манчестер Юнайтед"

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани провел первую тренировку в составе английского клуба.

Пресс-служба манкунианцев опубликовала ролик с тренировочным занятием форварда в клубном Twitter.





Look out for a few fresh faces as we turned our attentions to the #UCL, during Sunday's session #MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 18, 2020

Напомним, что 33-летний Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед" в сентябре на правах свободного агента.

Кавани может дебютировать за "Манчестер Юнайтед" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов в матче против своего бывшего клуба ПСЖ.

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