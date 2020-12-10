Эдинсон Кавани рассказал, почему он отказал "Ювентусу" и "Интеру"

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани рассказал, что им интересовались туринский "Ювентус" и миланский "Интер", но он отказал итальянским клубам.

"Я всегда буду благодарен "Наполи". Поэтому я отказал многим итальянским клубам, среди которых были "Ювентус" и "Интер". Я не мог поступить так из-за "Наполи". Когда я вспоминаю о Неаполе, то испытываю радость", - приводит слова Кавани MondoNapoli.

В нынешнем сезоне 33-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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