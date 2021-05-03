Единственная причина, по которой "Барса" может не выиграть Ла Лигу - оборона: главные выводы по матчу "Валенсия" - "Барселона"

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Единственная причина, по которой "Барса" может не выиграть Ла Лигу - оборона: главные выводы по матчу "Валенсия" - "Барселона"

Вчера "Барселона" в сумасшедшей перестрелке победила "Валенсию" и снова приблизилась к лидеру. Им все еще является "Атлетико", который выигрывает не так часто (во всяком случае, не в каждом матче), но благодаря ничьим "Реала" и периодическим осечкам "Барсы", как это было с "Гранадой", остается лидером. На этих выходных все 3 претендента на титул выиграли свои матчи, и особый интерес приковывает битва "блаугранас" и "Валенсии". Почему так? Все это в нашем аналитическом обзоре!

"Барселона" шикарно атакует

"Блаугранас" на "Месталье" провела один из самых мощных своих поединков с точки зрения атакующей работы. Команда классно держала структуру, не перегружая центральную зону лишними футболистами и не стягиваясь к мячу при розыгрыше, а также держала высокий темп передач и единоборств. Каталонцы блестяще комбинировали в последней трети, владея мячом почти 70% игрового времени. "Барселона" по-разному раскрывала низкий блок "Валенсии". Прошить оборону после красивой перепасовки с врыванием центрхава в штрафную? Легко. Это произошло уже на 3-й минуте. Вы закрыли центральную часть? Ловите порцию острых прострелов и навесов, из которых в конце концов прилетит два гола. Нет вариантов в позиционной атаке? Можно попытаться забить со стандартов (Араухо замыкал подачу, Месси вколотил шедевр). Как следствие, "Барселона" создала большое количество моментов. При 304 передачах в последнюю треть гости провели 11 ударов из пределов штрафной, причем 7 выстрелов прошли после передач с игры – блестящий результат, учитывая массивность и компактность блока "Валенсии" ("летучие мыши" защищались достаточно качественно). При этом каталонцы наиграли аж на 3,98 ожидаемых гола – это один из самых высоких показателей "Кулес" в текущем сезоне Ла Лиги. Больше они имели только в матче с Бетисом (5:2, 4,44 xG).

Правда, 2,15 из этих 3,98 приходятся на момент с голом Месси после пенальти, однако даже этот эпизод прекрасно показал, как круто "Барса" работает в атаке – гости опередили защитников при врывании в штрафную, успели за первым отскоком и оказались на мяче при еще двух. Да и без этого карта ударов поражает кучей больших кружочки в штрафной "Валенсии" (это удары по воротам с высокой вероятностью гола). "Барселона" выглядела очень мощно, но у нее снова проявился один неприятный минус. Как и в поединке с "Гранадой", в какой-то момент каталонцы сбавили темп и перестали заострять, стерильно катая мяч в середине поля – на "Месталье" это произошло во второй половине первого тайма. Это было бы нормально (невозможно столько атаковать без аритмии), если бы не затягивалось на 20-25 минут. В этот период "блаугранас" имели только прострелы Альбы с левого фланга, причем справа не заостряли на протяжении всего матча. Подобный перекос атак в определенной степени является логичным для "Барсы" (особенно для поединке против Валенсии), но 44% игры через Жорди без включений на другом фланге – это не очень хорошо. В матче против "Атлетико" такой номер может и не пройти.

Оборона тянет "Барселону" вниз

"Блаугранас" никогда не славились мощной защитой, но в последние годы ее уязвимость растет в геометрической прогрессии. В настоящее время для создания моментов соперникам даже не нужно ничего придумывать – достаточно просто набрать скорость или организовать ситуации один-в-один. Именно таким образом Гайя и Гедеш разрывали каталонцев в первом тайме и именно так они организовали голевой угловой. Фанаты долго ждали возвращения Пике, у которого, при всех недостатках, огромный опыт. Как минимум, он должен грамотно выбирать позицию и выигрывать верховые единоборства – впрочем, матч против "Гранады" показал, что даже в воздухе Жерар привозит голы. "Валенсия" же в очередной раз раскрыла его неповоротливость и медлительность. Тот же выход Гедеша один на один с тер Штегеном не стал случайным – еще на 18-й минуте в похожей ситуации Макси Гомес мог получить разрезной пас и бежать на свидание с голкипером. Пике неправильно ставил корпус и явно проигрывал рывок.

Кроме того, "блаугранас" регулярно проигрывали зоны подбора и подвергались передачам за спину. Благодаря этим провалам никем не прикрытый Рачич мог забивать с линии штрафной, а Корейя мог удваивать преимущество на 53-й минуте. На стандартах "Барса" оборонялась лучше, но в случае с голом Паулисты произошел ужасный позиционный провал – Педри, кажется, и без помощи соперника заблокировал бы своего голкипера, а Лангле позорно потерял Паулисту. С таким раскладом в обороне "блаугранас" совершенно не удивительно, что "Валенсия" наиграла почти на два гола. Это – проблема, ведь в прошлую среду "Гранада" забила два из двух моментов, а впереди у каталонцев стоит поединок против "Атлетико". Да и от "Леванте" и "Сельты" следует ожидать скоростных контрвыпадов ("лягушки" вообще являются специалистами по "Барсе"). Если подопечные Рональда Кумана проиграют чемпионат, то это будет на совести защитников.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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