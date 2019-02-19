Единственный гений в мировом футболе: Капелло мощно оценил игру Месси
Известный итальянский тренер Фабио Капелло охарактеризовал игру капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
"Он - не футболист, а гений. Месси - единственный гений в мировом футболе. Он не стал чемпионом мира только потому, что этот турнир невозможно выиграть в одиночку" - цитирует Капелло Marca.
В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "Барселону" 30 матчей, забил 30 голов и сделал 16 ассистов.
Лучшим результатом пятикратного обладателя "Золотого мяча" на мундиалях стал выход в финал ЧМ-2014, где его сборная Аргентины уступила Германии.
Не пропустите: Масип стал девятым вратарем, который отразил пенальти от Месси в Примере. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Эспаньол
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|24
|18