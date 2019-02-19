Единственный гений в мировом футболе: Капелло мощно оценил игру Месси

Теги фабио капеллобарселоналионель месси

Единственный гений в мировом футболе: Капелло мощно оценил игру Месси

Известный итальянский тренер Фабио Капелло охарактеризовал игру капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Он - не футболист, а гений. Месси - единственный гений в мировом футболе. Он не стал чемпионом мира только потому, что этот турнир невозможно выиграть в одиночку" - цитирует Капелло Marca.

В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "Барселону" 30 матчей, забил 30 голов и сделал 16 ассистов.

Лучшим результатом пятикратного обладателя "Золотого мяча" на мундиалях стал выход в финал ЧМ-2014, где его сборная Аргентины уступила Германии.

Не пропустите: Масип стал девятым вратарем, который отразил пенальти от Месси в Примере. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Джанаев потребовал у "Рубина" крупную сумму

СМИ: Джанаев потребовал у "Рубина" крупную сумму

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 24 54
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 24 47
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 24 45
4 Севилья Севилья 24 37
5 Хетафе Хетафе 24 36
6 Алавес Алавес 24 36
7 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 24 34
8 Бетис Бетис 24 33
9 Валенсия Валенсия 24 32
10 Эйбар Эйбар 24 31
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 24 30
12 Леванте Леванте 24 30
13 Леганес Леганес 24 29
14 Эспаньол Эспаньол 24 29
15 Жирона Жирона 24 27
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 24 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 24 24
18 Вильярреал Вильярреал 24 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 24 23
20 Уэска Уэска 24 18
Полная таблица

топ-5 тегов