Единственный гений в мировом футболе: Капелло мощно оценил игру Месси

Известный итальянский тренер Фабио Капелло охарактеризовал игру капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Он - не футболист, а гений. Месси - единственный гений в мировом футболе. Он не стал чемпионом мира только потому, что этот турнир невозможно выиграть в одиночку" - цитирует Капелло Marca.

В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "Барселону" 30 матчей, забил 30 голов и сделал 16 ассистов.

Лучшим результатом пятикратного обладателя "Золотого мяча" на мундиалях стал выход в финал ЧМ-2014, где его сборная Аргентины уступила Германии.

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