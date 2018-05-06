Эдмилсон: "Не удивлюсь, если после Чемпионата Мира Неймар перейдет в "Реал"

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Эдмилсон: "Не удивлюсь, если после Чемпионата Мира Неймар перейдет в "Реал"Известный в прошлом бразильский футболист Эдмилсон высказался по будущему форварда ПСЖ Неймара.

"Я был удивлен, когда Неймар покинул "Барсу", но у него и его команды были своеобразные отношения. Поэтому я не буду слишком удивлен, если после Чемпионата Мира Неймар перейдет в "Реал Мадрид", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, французская пресса обнародовала новую информацию по будущему Неймара. | soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 34 71
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5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
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10 Эйбар 36 47
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