Эдмундо: "Паулиньо более эффективен, чем Погба"

Теги паулиньополь погба

Эдмундо: "Паулиньо более эффективен, чем Погба"Известный в прошлом бразильский футболист Эдмундо сравнил полузащитника каталонской "Барселоны" Паулиньо с хавбеком английского "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.

"Паулиньо является более эффективным игроком на поле, нежели Погба. Он больше работает с мячом", - приводит слова бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

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