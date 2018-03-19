Эдмундо: "Винисиус будет новым Неймаром"

Известный в прошлом бразильский футболист Эдмундо пророчит великое будущее 17-летнему вингеру мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору, который на правах аренды выступает за "Фламенго".

" Он будет новыv Неймаром. Если он будет получать свободу в своих действиях и регулярно играть, он станет новым Неймаром для Бразилии ", - приводит слова бывшего футболиста Don Balon.

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