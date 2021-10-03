Эдуар Сиссе назвал Неймара "сопляком"

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Эдуар Сиссе назвал Неймара "сопляком"Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Экс-хавбек "Пари Сен-Жермен" Эдуар Сиссе резко высказался о бразильском форварде команды Неймаре.

"В "Барсе" у него была схема. Он играл чище, несмотря на то, что чаще пытался идти в дриблинг. Его задачей было взломать оборону, сделать разницу и отдать пас генералу Месси. Он был в этом так хорош, что это стало его альтер эго.

А в ПСЖ\ ему отдали все ключи и разрешили делать, что вздумается. И в какой-то момент Неймар потерялся. Это отличный игрок, я ничего не могу сказать. Но в Париже он стал избалованным сопляком, который руководит всем", – заявил Сиссе для Le Parisien.

Напомним, что Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро.

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