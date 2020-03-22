"Едва не свалился в обморок". Форвард испанского клуба рассказал, как заболел коронавирусом

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"Едва не свалился в обморок". Форвард испанского клуба рассказал, как заболел коронавирусом

Нападающий "Эльче" Жонатас рассказал, как он заболел коронавирусом и описал симптомы болезни.

"У меня был жар, я ужасно себя чувствовал. Сначала я думал, что у меня мирень. Сильно болели голова и тело. Утром я поговорил с врачом и он посоветовал мне пройти тест на коронавирусом. Я сделал это и у меня оказался положительный результат.

В первые три дня мне было хуже всего. Сил не было совсем. Я пошел в душ и едва не свалился в обморок. Вирус - не шутка. Мне было очень больно. Только представьте, что чувствуют пожилые люди. Некоторые люди не понимают, насколько это серьезно", - приводит слова Жонатаса Globo Esporte.

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