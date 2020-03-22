"Едва не свалился в обморок". Форвард испанского клуба рассказал, как заболел коронавирусом
Нападающий "Эльче" Жонатас рассказал, как он заболел коронавирусом и описал симптомы болезни.
"У меня был жар, я ужасно себя чувствовал. Сначала я думал, что у меня мирень. Сильно болели голова и тело. Утром я поговорил с врачом и он посоветовал мне пройти тест на коронавирусом. Я сделал это и у меня оказался положительный результат.
В первые три дня мне было хуже всего. Сил не было совсем. Я пошел в душ и едва не свалился в обморок. Вирус - не шутка. Мне было очень больно. Только представьте, что чувствуют пожилые люди. Некоторые люди не понимают, насколько это серьезно", - приводит слова Жонатаса Globo Esporte.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14