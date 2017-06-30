Эдвардс перешёл в "Халл"

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Эдвардс перешёл в "Халл"

"Халл" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом "Суонси" Лиамом Эдвардсом.

19-летний футболист заключил с "тиграми" соглашение до лета 2018 года с опцией продления ещё на один сезон.

Стоит отметить, что Эдвардс являлся свободным агентом, поэтому достался "Халлу" бесплатно. 

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