Едвай высказался о "Локомотиве"

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Едвай высказался о "Локомотиве"Фото: инстаграм Едвая/Автор неизвестен

Хорватский защитник Тин Едвай поделился мнением о потенциале "Локомотива".

– Важную роль в вашем переходе сыграл Ральф Рангник. Что он вам рассказывал о своем проекте в "Локо"?

– Первый звонок был от партнера Ральфа – Ларса Корнетки. Мы с ним хорошо знаем друг друга, вместе работали в "Байере".

Мне понравилось, что Ральф ставит очень высокие цели: надо выигрывать все в России, команда должна быть представлена в ЛЧ, играть на международном уровне. Это мне по душе.

Познакомившись с командой, понял, что у нас есть потенциал, чтобы это все воплотить в жизнь. Главное – нам надо верить в этот проект, и тогда с каждым днем, с каждой тренировкой мы будем приближать его к реальности, – сказал хорват.

Также неизвестен: Малафеев высказался о победах "Зенита" над "Спартаком" и "Динамо". | http://soccernews.ru
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