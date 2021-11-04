Едвай высказался о перспективах "Локомотива" в Лиге Европы

Фото инстаграм Тина Едвая

Защитник московского "Локомотива" Тин Едвай считает, что его команда остаётся реальным претендентом на выход в плей-офф Лиги Европы.

В трёх стартовых турах еврокубкового соревнования "железнодорожники" набрали одно очко и идут последними в группе.

"Мы верим в то, что способны выиграть все три оставшихся матча в группе. Мы хорошо подготовлены, усердно работаем, у нас есть достаточные качества для этого. Все усилия мы сейчас направляем на результат матча с "Галатасараем". Затем у нас будет время для подготовки к двум оставшимся встречам нашего квартета в Лиге Европы. Будем двигаться от игры к игре. Мы верим в себя", – сказал Едвай.

Соперники "Локо" по групповому этапу ЛЕ - "Марсель", "Лацио" и "Галатасарай".

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