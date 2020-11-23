Эджуке мог перейти в "Спартак" вместо ЦСКА

Нигерийский нападающий ЦСКА Чидера Эджуке мог оказаться в "Спартаке" вместо "армейского" клуба, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

"Мы общались с Олегом Кононовым по многим игрокам. В том числе, я предложил ему присмотреться к Эджуке. Не в курсе, почему в итоге клуб его не взял", - сказал итальянский агент Франко Камоцци, который является советником владельца "Спартака" Леонида Федуна.

22-летний Эджуке перешел в ЦСКА в августе 2020 года из "Херенвена" за 11,5 миллионов евро. Во втором матче за "армейцев" форвард забил гол в ворота "Спартака". В нынешнем сезоне нигериец провел 13 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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