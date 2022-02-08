Эджуке оценил шансы ЦСКА догнать "Зенит" в РПЛ
Фото: инстаграм Чидеры Эджуке/Автор неизвестен
Нигерийский полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке выразил мнение, что московский клуб имеет шансы догнать петербургский "Зенит" в чемпионате России.
"Разница в очках не такая большая, чтобы опускать руки. Только "Зенит" немного вырвался вперед, но все может резко измениться. Бум, и мы уже там! Когда мы сосредоточены и мыслим в одном направлении, все получается.
"Зенит" – одна из лучших команд России. Тут никаких сомнений. Они хорошо играли в обоих матчах, но нам опять не доставало удачи. У нас ведь были хорошие моменты в обоих матчах! ЦСКА заслужил хотя бы ничью в Петербурге. У нас было так много атак, у меня лично был хороший момент, но я его упустил", - приводит слова Эджуке Sport24.ru.
После 18 туров "Зенит" с 38 очками лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА, набрав 30 очков, находится на четвертой позиции.
В нынешнем сезоне 24-летний Эджуке провел за ЦСКА 18 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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