Эджуке поделился мнением об Алексее Березуцком
Фото: инстаграм Эджуке\Автор неизвестен
Форвард московского ЦСКА и сборной Нигерии Чидера Эджуке поделился мнением о главном тренере армейцев Алексее Березуцком.
— Алексей Березуцкий прогрессирует как тренер?
— Он растет как тренер каждый день. Я имею ввиду внутренний рост, который не так заметен со стороны, но проявляется внутри коллектива. Березуцкий посвящает себя команде целиком и полностью, получает опыт.
— Обляков рассказывал, что при Березуцком появились штрафы. Ты не попадался еще?
— Нет, стараюсь быть хорошим парнем.
— У тебя всего пять полных матчей за сезон. В первых двух Березуцкий и вовсе не выпускал тебя в старте. Почему?
— Он не называл причин, но я был полностью к этому готов. Физически могу играть с первой по последнюю минуту матча, прекрасно себя чувствую. Но финальное решение всегда за тренером.
— Тот ЦСКА, в который ты перешел, сильно отличался от нынешнего?
— Каждый тренер привносит свои правила и мысли по игре, но цели остаются те же. Каждый жаждет побеждать, готов бороться на поле и отдавать себя полностью", - сказал нападающий в интервью Sport24.
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