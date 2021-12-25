Эджуке попал в окончательную заявку сборной Нигерии на Кубок Африканских Наций

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Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке включён в итоговый состав сборной Нигерии для участия в Кубке Африканских Наций.

Напомним, что "суперорлы" сыграют на континентальном первенстве в одной группе с Египтом, Суданом и Гвинеей-Бисау.

23-летний Эджуке сыграл за нигерийскую сборную 6 матчей и не забил ни одного гола.

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