Эджуке попал в окончательную заявку сборной Нигерии на Кубок Африканских Наций
Фото твиттер ЦСКА
Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке включён в итоговый состав сборной Нигерии для участия в Кубке Африканских Наций.
Напомним, что "суперорлы" сыграют на континентальном первенстве в одной группе с Египтом, Суданом и Гвинеей-Бисау.
23-летний Эджуке сыграл за нигерийскую сборную 6 матчей и не забил ни одного гола.
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