Эджуке все ближе к переходу в ЦСКА. Футболист вылетел в Россию

Игрок "Херенвена" Чидера Эджуке близок к переходу в ЦСКА. Футболист уже вылетел в Россию для завершения трансфера. Об этом сообщает SCORENigeria.

По данным источника, игрок должен согласовать условия контракта и пройти медицинский осмотр. Сумма трансфера составит 12 млн евро.

В прошлом году голландский клуб купил Эджуке за 2 млн евро.

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