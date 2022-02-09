Эджуке вспомнил поражения ЦСКА от "Сочи" (1:4) и "Рубина" (0:1)

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Нападающий московского ЦСКА и сборной Нигерии Чидера Эджуке рассказал о худших по его мнению матчах армейцев в этом сезоне.

– Какая игра в этом сезоне – твое главное разочарование?

– "Рубин" (0:1 - прим.). Это было просто ужасно! Мы контролировали мяч всю игру и пропустил на последней минуте. В той игре я ни разу не видел, чтобы "Рубин" нас в чем-то превосходил. И тут этот гол. Просто сумасшествие.

А "Сочи" (1:4 - прим.)… Это было жестоко и безжалостно. Для меня это просто необъяснимо. Словами эмоции не передать. Та игра – сплошная катастрофа. Неважно, везет ли "Сочи" в каких-то моментах или они и правда превосходят многие клубы России по силе и качеству. Эти ребята все еще в тройке таблице. Потрясающая команда, но я уверен, что мы их обойдем.

– Ты знал, что это очень молодой клуб? Играют в РПЛ только с 2019 года.

– Серьезно?! Не может быть! Тогда они и правда проделали огромную работу. Но мы все равно должны быть выше, – сказал Эджуке в интервью Sport24.

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