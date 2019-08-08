Давид Луиз перешел из "Челси" в "Арсенал"

2 Теги давид луизарсенал лондончелситрансферы

Давид Луиз перешел из "Челси" в "Арсенал"

Защитник "Челси" Давид Луиз стал игроком "Арсенала".

Детали трансфера не сообщаются. Предположительно, "канониры" заплатили за бразильца около 10 миллионов евро. С самим футболистом было заключено двухлетнее соглашение.

Давид Луиз защищал цвета "Челси" с 2011 по 2014 год, а также с 2016 по 2019. За "синих" он провел 248 игр и забил 18 голов.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Арсенал собирается пропустить еще больше чем 50 голов?

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petr59lisaev

Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://telo.2sms.ru

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