Давид Луиз перешел из "Челси" в "Арсенал"

Защитник "Челси" Давид Луиз стал игроком "Арсенала".

Детали трансфера не сообщаются. Предположительно, "канониры" заплатили за бразильца около 10 миллионов евро. С самим футболистом было заключено двухлетнее соглашение.

Давид Луиз защищал цвета "Челси" с 2011 по 2014 год, а также с 2016 по 2019. За "синих" он провел 248 игр и забил 18 голов.

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