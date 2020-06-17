Пике: "Я разбил себе лицо за Испанию. Да здравствует король! Теперь у вас уже есть заголовок"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился воспоминаниями о выступлении на ЧМ-2010 за сборную Испании.

"Мое разбитое лицо в игре против Швейцарии (0:1)? Я сделал это не специально и мне не было от этого пользы. В первой игре мне разбили бровь, во второй - губу, а через два дня на тренировке - снова губу. Вспоминаю, что Висенте дель Боске сказал: "Как же не повезло этому парню". Однако, да, я разбил себе лицо за Испанию. Да здравствует король! Теперь у вас уже есть заголовок", - приводит слова Пике L’Esportiu.

Напомним, что Пике защищал цвета сборной Испании с 2009 по 2018 год. В составе сборной он становился чемпионом мира и Европы.

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