Пике: "Я разбил себе лицо за Испанию. Да здравствует король! Теперь у вас уже есть заголовок"

Теги испаниябарселонажерар пике

Пике: "Я разбил себе лицо за Испанию. Да здравствует король! Теперь у вас уже есть заголовок"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился воспоминаниями о выступлении на ЧМ-2010 за сборную Испании.

"Мое разбитое лицо в игре против Швейцарии (0:1)? Я сделал это не специально и мне не было от этого пользы. В первой игре мне разбили бровь, во второй - губу, а через два дня на тренировке - снова губу. Вспоминаю, что Висенте дель Боске сказал: "Как же не повезло этому парню". Однако, да, я разбил себе лицо за Испанию. Да здравствует король! Теперь у вас уже есть заголовок", - приводит слова Пике L’Esportiu.

Напомним, что Пике защищал цвета сборной Испании с 2009 по 2018 год. В составе сборной он становился чемпионом мира и Европы.

Читайте также: Защитник "Барселоны" Пике вспомнил историю знакомства с Шакирой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Голкипером "Краснодара" интересуются клубы из четырех европейских стран

Голкипером "Краснодара" интересуются клубы из четырех европейских стран

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов