Пике: "Я разбил себе лицо за Испанию. Да здравствует король! Теперь у вас уже есть заголовок"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился воспоминаниями о выступлении на ЧМ-2010 за сборную Испании.
"Мое разбитое лицо в игре против Швейцарии (0:1)? Я сделал это не специально и мне не было от этого пользы. В первой игре мне разбили бровь, во второй - губу, а через два дня на тренировке - снова губу. Вспоминаю, что Висенте дель Боске сказал: "Как же не повезло этому парню". Однако, да, я разбил себе лицо за Испанию. Да здравствует король! Теперь у вас уже есть заголовок", - приводит слова Пике L’Esportiu.
Напомним, что Пике защищал цвета сборной Испании с 2009 по 2018 год. В составе сборной он становился чемпионом мира и Европы.
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|Атлетико Мадрид
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|11
|Бетис
|20
|27
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
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|22
|17
|Мальорка
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|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
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