Эффект бабочки в футболе: как один подкат сломал карьеру Абу Диаби

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Эффект бабочки в футболе: как один подкат сломал карьеру Абу Диаби

В футболе, как и в других сферах жизни, существует эффект бабочки. Кто знает, что было бы дальше, если бы Гонсало Игуаин забил выход один в один в финале Чемпионата Мира 2014; или как развернулась бы судьба, если бы Суарес не подставил руку под мяч в четвертьфинальном матче Чемпионата Мира 2010. И это только результативные действия! А ведь бывают подкаты, конфликты, катастрофы и прочие атрибуты, которые ломают жизнь и карьеру, порой в самом ее зародыше. Как никто лучше о эффекте бабочки может рассказать Абу Диаби. В понедельник 32-летний центральный полузащитник объявил о завершении карьеры, уже полгода будучи свободным агентом. Редакция Soccernews решила вспомнить футбольный путь Абу Диаби и порассуждать, почему же его уход получился таким бесславным.

Абу Диаби поменял множество молодежных команд, однако в большой футбол его вывел французский "Осер". Уже на момент своего дебюта в Лиге 1 у центрального полузащитника были развиты почти все качества топового игрока. Отменные физические данные при росте в 191 сантиметров сочетались с огромной взрывной скоростью. Но главным достоинством француза стал его футбольный интеллект в сочетании с умением придержать мяч или протащить его по полю, словно приклеенный к ногам. Это давало несколько лишних секунд на принятие решения, что в ситуации с его отменным видением поля увеличивало коэффициент футбольной мысли в 2 раза. Ну и куда же без качеств волнореза! Благодаря скорости Диаби практически всегда успевал первым на перехваты, а также имел более выигрышную позицию в тем моменты, когда нужно было постелиться в подкат. Зимой 2006 года качества 19-летнего игрока заметил Арсен Венгер и пригласил молодого центрального полузащитника в лондонский "Арсенал". По информации портала Transfermarkt, та сделка обошлась "канонирам" в 3 млн евро, что по временам середины "нулевых" считалось неплохими деньгами за столь молодого футболиста. Однако, цель покупки была понятна и оправдана: "Арсенал" искал возможность привлечь в состав футболиста, который возьмется за дело сразу же после возможного ухода Вийера и сможет достойно его заменить. Сам Диаби ни раз заявлял, что он способен стать круче своего звездного соотечественника благодаря более качественным атакующим действиям. И это было правдой! Тогдашнего Диаби вполне можно сравнить с нынешним полузащитником "Лиона" Танги Ндомбеле, который, благодаря точному пасу любой сложности и умению держать мяч любой ценой (именно то, что было у Абу), считается одним из самых перспективных центральных полузащитников на планете.

В сезоне 2005/06 Диаби практически сразу стал основным в команде Венгера и сыграл 16 встреч во всех турнирах, но именно это полугодие – достаточно звездное и многообещающее – стало его последним полноценным взрывом в мировом футболе. Роковой эпизод случился 1 мая 2006 года, когда на 90 минуте гостевого матча с "Сандерлендом" Абу перехватил пас Дэна Смита и помчался в ответную атаку, но игрок "черных котов" был взбешен из-за такого профессионального поведения молодого француза и метрах в девяти от технической зоны Арсена Венгера остановил его жесточайшим подкатом с двумя выставленными ногами, которые прилетели далеко не в мяч. За такой откровенный фол судья Дермот Галлахер показал Смиту всего лишь желтую карточку, а Диаби оставался лежать на газоне и стонал от боли. Как пишут английские СМИ, бригада "Арсенала" не доверилась местным врачам и в срочном порядке отправила Диаби в Лондон на операцию, так как травма была поистине ужасающей – перелом лодыжки со смещением. Несколько часов на машине и несколько уколов дали свой эффект, игрока прооперировали, и через 10 месяцев он снова вышел на полу "Эмирейтс", только теперь это был не совсем прежний Диаби.

В течении долгого периода восстановления Абу Диаби перетерпел еще несколько хирургических вмешательств. В том числе ему пришлось еще раз сломать ногу, чтобы та срасталась в правильном положении. Медицинские операции привели к двум непоправимым вещам. Во-первых, правый голеностоп французского полузащитника уже не был таким свободным в движениях и гибким, как это было до травмы. Во-вторых, его правая нога стала на несколько сантиметров короче левой. Мировая история знает пример Гарринчи, который с двумя разными по длине ногами смог получить титул одного из самых техничных футболистов в мировой истории, однако в случае с Диаби это означало только то, что нагрузки на тело распределялись не совсем равноценно, что привело к постоянным спазмам в мышцах, а также повышенной нагрузке на отдельные связки.

Официальные источники утверждают, что в период игровой карьеры Абу Диаби получил 42 травмы, из-за которой пропустил 222 игровые недели – более 4 лет без футбола. При чем повреждения были абсолютно разного типа – от сотрясений мозга и травм спины до повреждений ахиллового сухожилья. В итоге, в дальнейшей карьере Диаби был всего один лишь сезон, в которые уместилось больше 40 матчей – 2009/10. В этот отрезок французский центральный полузащитник был просто великолепен и даже подорожал в цене до рекордных для себя 9 миллионов евро. Но играть на высоком уровне пришлось недолго, так как уже в новом десятилетии травмы буквально настигли Диаби. Апогеем и точкой невозврата стала весна 2013-ого, когда француз порвал "кресты" на колене и фактически закончил с футболом. Однако, сам клуб до конца верил в игрока, предлагая ему новые соглашения, а Арсен Венгер надеялся, что Диаби сможет восстановится и засиять, как прежде. Сказка с хорошим концом могла стать отличным завершением корявого сюжета, но жизнь порой не признает киношные финалы – в 2015 году Абу ушел из "Арсенала".

Последней командой Диаби стал французский "Марсель", который начал строить проект под возвращение на самые высокие позиции в чемпионате Франции, и Абу мог прийтись к месту, но эпидемия травм продолжилась, в следствии чего французский полузащитник сыграл на юге Франции всего лишь 6 матчей за два года. Более грустного финала нельзя было даже вообразить. Сегодня Абу Диаби говорит, что подкат Смита стал именно той причиной, из-за которой карьера француза полетела в тартарары. Вот вам и яркий пример того, как один секундный эпизод может поломать всю жизнь!

Игорь Малиенко soccernews.ru

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