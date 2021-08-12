"Эффект Месси": аудитория ПСЖ в инстаграме выросла более чем на 5 миллионов человек

Фото твиттер ПСЖ

Количество подписчиков в инстаграме ПСЖ активно растёт после объявления о переходе Лионеля Месси.

Подписание аргентинца уже принесло аккаунту клуба более 5 миллионов новых фолловеров.

Напомним, что парижане объявили о заключении контракта с 34-летним футболистом во вторник вечером. Соглашение между сторонами рассчитано на два года с опцией продления ещё на один сезон.

За ПСЖ Месси будет выступать под 30-м номером. Дата его дебюта за новую команду пока неизвестна.

Не пропустите: Месси - самый высокооплачиваемый футболист в истории Лиги 1. | http://soccernews.ru