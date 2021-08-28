Эффект Роналду: акции "Манчестер Юнайтед" подорожали за день на 5,84%

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Эффект Роналду: акции "Манчестер Юнайтед" подорожали за день на 5,84%

Фото твиттер Криштиану Роналду

Цена акций "Манчестер Юнайтед" активно растёт после объявления о возвращении в команду форварда Криштиану Роналду.

По данным Yahoo! Finance, в день трансфера звёздного португальца стоимость акций клуба выросла на 5,84 процента.

За 27 августа каждая акция "МЮ" стала дороже на 1,01 доллара - с 17,28 до 18,29 доллара.

Напомним, что 36-летний Роналду вернулся спустя 12 лет. "Красные дьяволы" выкупили его у "Ювентуса" за 15+8 миллиона евро.

Не пропустите: Анчелотти отреагировал на переход Роналду в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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