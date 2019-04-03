Эффект Санчо. Как Бундеслига стала английских тинэйджеров воровать

Кажется, не так сложно указать на самое начало любовной истории между немецкой лигой и английскими подростками. Если бы это был фильм, то его первая сцена происходила бы в конкретном месте – хорватском городе Пула. На календаре – октябрь 2016 года.

Это кубковая неделя – английская молодёжная сборная до 17 лет принимает участие в хорватском турнире, куда также позвали клубы Германии, Греции и, конечно, Хорватии. Англия выиграла – да ещё как! Не остановили их даже немцы, битые со счётом 8:1.

Зрители были в восторге: талантов приехало немерено. Помимо них на стадионе «Алдо Дросина» присутствовали скауты из Бундеслиги, на чьих глазах были разгромлены хорваты со счётом 5:0. Многие из участников того противостояния в итоге выиграли молодёжный Чемпионат мира. Но из всех 11 футболистов выделялся один конкретный человек, который продолжал демонстрировать огромный «аппетит» даже после того, как чётко стало ясно, что у «шашечных» никаких надежд отыграться не было.

«Джейдон Санчо» – сказал он вышестоящим. Но без столку. Менее чем через год Санчо садился на самолёт в Германию, но отправлялся он в дортмундскую «Боруссию» – другой клуб, который тоже за ним наблюдал. Спустя несколько месяцев он уже блистал и в основе команды, и во взрослой сборной Англии. Теперь абсолютно все внезапно осознали, какой негранёный алмаз был у них прямо под носом.

Но Санчо не только поразил своим талантом, но и проложил дорогу для других молодых англичан, которым не сиделось на родине. Вслед за экс-игроком «горожан» в Бундеслигу направились Эмиль Смит Роу (ещё один ветеран Хорватского кубка) и Рис Нельсон из «Арсенала».

В январе «Бавария» была готова заплатить 40 млн. евро за Каллума Хадсона-Одои из «Челси» – юнца, который всего несколько раз вышел на поле. Вот он вам «Эффект Санчо» в действии. Приятно обо всём этом рассказывать, но мы слегка приукрашиваем ситуацию. Легко сказать, что с Санчо всё началось, но на самом деле он был уже конечным итогом процесса, запущенного гораздо раньше. Откуда вообще на той игре в Пуле появились все эти скауты?

«Где-то десять лет назад мы решили, что будем фокусироваться на молодом поколении», – рассказывал Макс Эберл, спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии». «С нашей финансовой ситуацией ничто иное и не представлялось возможным. Мы должны были создать деньги и увеличить ценность команды иным способом».

Это значит, что скаутам нужно было наблюдать за играми не только местных ребят, но и коллективов со всей Европы. Мёнхенгладбахцы начали посещать матчи национальных молодёжек и сравнивали талантов зарубежных со своими собственными.

По словам Эберла, упор делался на дарования из Франции, Бельгии и Голландии – страны с традиционно сильными футбольными школами. Также клуб посматривал на Данию, где у него есть связи. «Англия не была рынком, на котором мы заостряли внимание», – признаётся Эберл. «У их воспитанников – 30-40 парней с отличной подготовкой – не было никаких шансов».

Где-то в это же время другая «Боруссия» стала думать примерно так же. «Пять или десять лет назад мы начали высоко оценивать спортивное образование и подготовку молодёжи в Англии», – сказал технический директор дортмундцев Михаэль Цорк. «Их команды не только вкладываются в именитых звёзд, но и в инфраструктуру. Посмотрите на их академии – наши не идут ни в какое сравнение. Там стандарты намного, намного выше».

И вложения англичан давали свои плоды – всё чаще стали появляться действительно яркие футболисты. Немцы заинтересовались – вот он их шанс.

«В Англии очень много креативных игроков», – говорит Нильс Шмадтке, бывший главный скаут «Кёльна». «Ребята вроде Санчо могут и проникнуть в штрафную с флангов, и не боятся идти один на один, обладают хорошей техникой и просто быстры».

И пока в Англии появлялось всё больше многообещающих юношей, в Германии нужда в усилениях только росла.

Молодёжь – это визитная карточка Бундеслиги. Ведущие клубы страны гордятся лояльным отношением к выпускникам академий. И это не пустые слова – исследование в феврале подтвердило, что Бундеслига является самой «молодой» ведущей лигой в Европе. Она подаёт себя – небезосновательно – как «фабрика талантов».

Всё это хорошо, да не очень – в самой Германии потихоньку начинают волноваться, что не так уж и много местного продукта производится академиями. Это подтверждает кризис, в который попала как «бундестим», так и футбольные коллективы.

Поколение, выигравшее ЧМ-2014, опозорилось в России, а затем и вылетело из своей группы в Лиги Наций. Йоахим Лёв – главный тренер – пообещал всё изменить, и даже отправил на пенсию бывших лидеров сборной Матса Хуммельса, Томаса Мюллера и Джерома Боатенга.

Впервые за десять лет Бундеслига не будет представлена в четвертьфинале ЛЧ. «Бавария» уже бьёт тревогу и планирует большую перестройку. Интерес к Хадсону-Одои говорит о многом: сам Цорк признался, что на уровнях до 17 и 19 лет англичане обошли немцев. Шмадтке отметил, что «индивидуальное мастерство» молодых из Англии и Франции особо привлекает внимание. В Германии такую технику редко увидишь. Потому и «Бавария» хочет игрока «Челси» – раз всё плохо с национальными талантами, значит всё плохо и в её академии.

Несмотря на то, что на Германию ровнялся весь мир, она «допустила ошибки» по мнению Эберла. По его словам, клубы слишком увлеклись созданием победоносных коллективов, в результате чего забыли о индивидуальных талантах. Шмадтке считает, что местные тинэйджеры страдают от слишком резкого перехода на взрослый уровень. В то время как англичане играют в юношеских лигах, немецкие таланты выступают в лигах региональных.

Оба специалиста уверены, что бить панику рано – скоро всё вернётся в норму.

«В будущем у нас будут свои игроки, но потребуется время», – уверил нас напоследок Эберл. А тем временем клубы Бундеслиги будут продолжать жадно смотреть на Англию в надежде, что за Санчо последуют другие. И нет, это не любовная история, а спрос и предложение – и ничего больше.

Юрий Сергеев

