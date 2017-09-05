Эффективность превыше всего: 10 лучших трансферов этого лета

В нынешних условиях клубы Европы готовы отдать любые деньги за нужного им игрока. И прошедшим летом очень часто о сумме трансфера конкретного футболиста говорилось больше, чем о его игровых качествах. Однако были и подписания, которые можно считать более эффективными в разрезе как суммы сделки, так и возможных перспектив футболиста в новом клубе. Вашему вниманию подборка наиболее качественных трансферов прошедшего лета.

Мохамед Салах (25 лет, из "Ромы" в "Ливерпуль" за 42 миллиона евро)

Подписание египтянина за относительно небольшую сумму может стать для "Ливерпуля" более важным событием, чем удержание на "Энфилде" бразильца Коутиньо. Летом болельщики "красных" с удовольствием рисовали множество схем, в которых была задействована вся атакующая четверка "мерсисайдцев". Каково же было их удивление, когда эта команда и без маленького "волшебника" стала набирать такие обороты, что все вновь заговорили о возможном чемпионстве. Эффективность Салаха на левом фланге атаки просто поражает, а зная весь арсенал его возможностей, можно предположить, что этот летний трансфер станет одним из лучших по итогам сезона во всей Премьер Лиге.

Корентен Толиссо (23 года, из "Лиона" в "Баварию" за 41,5 миллионов евро)

Трансферная политика "Баварии" не перестает всех удивлять – команда не делает громких приобретений, но на протяжении многих лет остается одним из трех-четырех сильнейших клубов Европы. Молодой Толиссо был не так популярен на трансферном рынке в это межсезонье, но те, кто следил за его игрой в "Лионе", знают, насколько талантлив и универсален юный француз. Это полузащитник новой формации, умеющий на поле абсолютно все. И ради него мюнхенцы не постеснялись побить свой трансферный рекорд: сумма в 41,5 миллионов евро удивила многих, ведь даже потерявший скромность "Эвертон" тратит больше.

Виктор Линделеф (23 года, из "Бенфики" в "Манчестер Юнайтед" за 35 миллионов евро)

Пока Гвардиола только готовился тратить огромные деньги на покупку нужных ему защитников, Моуринью уже смог добиться подписания талантливого шведа. Ярлык "талантливый" висит на Линделефе только по причине его возраста, ведь Виктор еще в прошлом сезоне обрел стабильность и стал одним из лидеров "Бенфики". У шведа практически нет слабых мест, а его хладнокровию и уверенности в себе можно только позавидовать. Также стоит отметить отменную игру на втором этаже и качественный короткий и длинный пас. И все это всего за 35 миллионов евро.

Юри Тилеманс (20 лет, из "Андерлехта" в "Монако" за 25 миллионов евро)

Молодой бельгиец в 16 лет дебютировал в главной команде "Андерлехта" и с каждым годом Юри неустанно прогрессировал. В прошедшем сезоне, выступая на позиции центрального полузащитника, Тилеманс набрал 25 очков по системе гол плюс пас. Руководство "Монако" решило не дожидаться, когда цена на лидера "Андерлехта" станет еще выше, и в конце мая было официально объявлено о согласовании трансфера. Тилеманс - универсальный игрок, точность его пасов и успешность в дриблинге ничуть не хуже показателей отборов/перехватов/выносов. Жардим умеет работать с молодежью, и интеграция Юри в основной состав не должна затянуться. С одной стороны, он должен стать важной частью немного разграбленной команды монегасков, с другой – перспектива последующей продажи Тилеманса в другой клуб за большие деньги выглядит уж очень привлекательной.

Андре Силва (21 год, из "Порту" в "Милан" за 38 миллионов евро)

Португалец стал одним из первых приобретений разбушевавшегося на трансферном рынке "Милана". Результативный сезон в "Порту" и рекомендации самого Роналду позволяют считать этот переход довольно выгодной сделкой. Безусловно, Силва еще очень молод, но его огромный потенциал очевиден уже сейчас. Андре немало забивал за "Порту", в том числе в Лиге Чемпионов, также он является основным форвардом и в сборной Португалии. Силва не играет на авансах молодого и перспективного, он уже состоявшийся игрок, впереди у которого еще долгая карьера. "Милан" увидел именно в португальце свое будущее, или Силва в "Милане" свое, в любом случае этот трансфер выгоден и успешен для любой из сторон.

Нелсон Семеду (23 года, из "Бенфики" в "Барселону" за 30,5 миллионов евро)

"Барселона" не без труда все же сумела подписать игрока на одну из самых проблемных позиций в команде. Этот трансфер затмили другие летние приключения каталонцев, однако, стоит отметить, что Семеду – это безусловное усиление по адекватной цене. Он достаточно универсален и сможет адаптироваться к любой роли в нынешней "Барселоне". Также Нелсон обладает завидным хладнокровием: он может пойти в дриблинг практически на любом участке поля, и, по крайней мере, вблизи своих ворот делает это безошибочно. Техника, скорость, пластичность – все при нем. Семеду будет отличным дополнением атакующей мощи "Барселоны" в новом сезоне.

Тьемуэ Бакайоко (23 года, из "Монако" в "Челси" за 40 миллионов евро)

Переход молодого француза в стан "Челси" был немного недооценен болельщиками "синих". Но Конте знал, кого он покупал, и Тьемуэ нужно еще немного времени, чтобы понять свою роль в новом клубе. Этот игрок на сто процентов уверен в своих силах, а его игра в прошедшем сезоне временами была просто идеальной. Если Бакайоко выйдет на свой привычный уровень и продолжит прогрессировать, то ни Фабрегас, ни Дринкуотер, ни даже Нголо Канте не смогут усадить его на скамейку. Тьемуэ не просто молодой и талантливый полузащитник, которому повезло перейти в большой клуб. Он определенно добьется своего, и уже очень скоро молодой француз станет одним из лидеров "Челси", чего бы ему это не стоило.

Никлас Зюле (21 год, из "Хоффенхайма" в "Баварию" за 20 миллионов евро)

Еще один очень качественный трансфер "Баварии", оформленный этим летом. Огромный немец призван не только добавить конкуренции защитным порядкам мюнхенцев, но и, временами, придать мощи атакующим действиям команды Анчелотти. Зюле, несмотря на свои габариты, ничем не уступает так называемым защитникам современного типа: Никлас обладает хорошим коротким и дальним пасом и может определять темп игры при глубокой обороне соперника. Он хорошо выбирает позицию и тонко чувствует ситуации, когда нужно сразу бежать в отбор, а когда просто притормозить соперника, чтобы партнеры успели его подстраховать. В 21 год Зюле выглядит защитником практически без слабых мест. А рядом с Хуммельсом и Боатенгом его дальнейший прогресс будет просто неизбежен.

Бернарду Силва (23 года, из "Монако" в "Манчестер Сити" за 50 миллионов евро)

Гвардиола без особого сопротивления со стороны конкурентов забрал из "Монако" их лучшего, по мнению многих, игрока в прошедшем сезоне. Силва обладает великолепной техникой, он может продвигать мяч обыгрывая по несколько соперников подряд. А хорошее видение поля и высокая точность передач позволяет ему уверенно разгонять атаки своей команды по любому из направлений. Бернарду добавит атакующей мощи "Сити" своей индивидуальностью: его постоянные смещения в центр с выходом на ударную позицию должны стать еще одним мощным снарядом в арсенале Гвардиолы. Сумма, отправленная на счета "Монако", не маленькая, однако через год Силва мог бы стоить уже в 2-3 раза дороже.

Леонардо Бонуччи (30 лет, из "Ювентуса" в "Милан" за 42 миллиона евро)

Значимость этого трансфера для "Милана" очень велика. Клуб приобрел одного из лучших центральных защитников Италии последних лет. И перешел Бонуччи в стан "россонери" из сильнейшего клуба последнего десятилетия Серии А - "Ювентуса". Времена, когда защита "Милана" на протяжении многих лет ассоциировалась с такими фамилиями как Неста и Мальдини давно прошли, и других таких футболистов в их стане больше не будет. В нынешних условиях за качественного защитника приходится платить немалые деньги, и руководство "Милана" не постеснялось приобрести 30-летнего игрока более чем за 40 миллионов евро. Бонуччи на протяжении семи лет защищал цвета "Ювентуса", и к руководству клуба не раз стучались тренеры из АПЛ. Но Леонардо перешел в "Милан", и уже не важно, по каким причинам он это сделал. После этого трансфера одно можно сказать точно - "Милан" возвращается. Каким будет это возвращение – пока непонятно, но именно трансфер Бонуччи дал болельщикам надежду на светлое будущее. А об игровых качествах итальянца в сравнении с суммой сделки и говорить не приходится.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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