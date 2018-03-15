Эффективные каталонцы и плохой день Куртуа: "Барселона" разгромила "Челси"

Программа 1/8 финала Лиги Чемпионов завершалась центральным ответным противостоянием двух европейских гигантов - "Барселона" на заполненном "Камп Ноу" принимала "Челси". Схватка этих двух команд уже успела стать настоящей классикой в новейшей истории еврокубков и продолжает уверенно держать марку. После лондонского матча, естественно, ничего не было понятно: "блаугранас" и "синие" разошлись миром. Правда, ничейный результат был на руку подопечным Эрнесто Вальверде, потому как удалось забить на выезде.

Что касается стартовых составов, то оба наставника по некоторым позициям удивили. Главнокомандующий "Барсы" с первых же минут бросил в бой Андреса Иньесту, который только восстановился после травмы, поэтому предполагалось, что капитана попридержат, дабы усилить игру со скамейки. Также в основе вышел Усман Дембеле, сменив Паулиньо. Антонио Конте, понимая, что нужно во что бы то ни стало забивать, решил сыграть с "чистым" форвардом Оливье Жиру, таким образом отойдя от идеи с ложной "девяткой" в лице Эдена Азара в матчах против топ-клубов.

Команды начали встречу очень спокойно, тем не менее, уже на третьей минуте хозяева повели в счете: после небольшой перепасовки мяч дошел до Месси, который решился на удар с нулевого угла и не прогадал – мяч пролетел прямо между ног у Тибо Куртуа. Пропустив быстрый гол, "пенсионеры" не утратили оптимизма, их задача оставалась прежней – забивать. "Челси" оживился и стал зажимать каталонцев на их половине поля. Неплохой момент, дабы восстановить паритет имел Виллиан, но к его выстрелу был полностью готов тер Штеген.

Ближе к экватору лондонцы немного сбавили обороты, а на 20-й минуте на ровном месте привезли себе второй гол. Фабрегас подарил мяч Месси, который молниеносно устремился в контратаку и обойдя нескольких оппонентов выкатил снаряд под удар Дембеле – француз сильным ударом расстрелял дальнюю "девятку" гостевых владений. Подобный расклад выбил подопечных Антонио Конте из колеи аж до самой концовки первого тайма. Уже в компенсированное время первой половины встречи просто блестящий шанс привнести интригу в матч имел Маркос Алонсо, но после его удара со штрафного сфера сотрясла штангу.

Второй тайм начался очень весело. Сначала Куртуа едва не привез третий гол, но в этот раз сам же бельгиец исправил свою ошибку, отразив выстрел Суареса. А уже в следующей атаке арбитр обязан был ставить пенальти в ворота тер Штегена: Пике фолил на Алонсо, когда тот уже выбегал на свидание с кипером, но словенский судья свистнуть не решился. Как бы не старался "Челси", а эффективность "Барсы" просто потрясала. Кроме того, ужасный день был у вратаря лондонского клуба. На 63-й минуте Куртуа снова пропустил от Месси в "домик" и после такого "синим" хоть как-то собраться было уже не под силу.

Таким образом, "Барселона" провела крайне эффективный поединок, использовав все ошибки лондонского клуба. Счет 3:0 не отображает происходящего на футбольном поле, тем не менее, каталонцы вполне заслуженно шагают в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Барселона" – "Челси" – 3:0

Голы: Месси, 3 – 1:0, Дембеле, 20 – 2:0, Месси, 63 – 3:0

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Умтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Гомеш, 61), Дембеле (Видаль, 67), Иньеста (Паулиньо, 56), Месси, Суарес

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 67), Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар (Педро, 82), Жиру (Мората, 67)

Богдан Архипенко

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