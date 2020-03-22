Эффектная фанатка Месси устроила благотворительную акцию для борьбы с коронавирусом

Теги барселоналионель месси

Эффектная фанатка Месси устроила благотворительную акцию для борьбы с коронавирусом

Бразильская модель Сьюзи Кортес, которая является фанаткой нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, устроила благотворительную акцию.

Кортес предлагает купить у нее футболки Месси, а вырученные деньги она собирается направить на борьбу с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

Девушка заявила, что она собирает деньги на приобретение антисептиков и масок для бедного населения. Также она призвала жителей находиться в карантине и не выходить на улицу без крайней необходимости.

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