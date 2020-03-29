Эффектная футболистка сборной России Коваленко рассказала, почему у нее нет парня

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Эффектная футболистка сборной России Коваленко рассказала, почему у нее нет парня
Футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко в ответ на вопрос подписчика в Instagram, сообщила, что в данный момент у нее нет молодого человека.

"Парня нет. Я псих-одиночка", - написала Коваленко.

24-летняя Коваленко является воспитанницей кемеровского "Кузбасса". За ЦСКА она играет с 2017 года, провела 49 матчей и забила два гола. Ранее выступала за "ЦСП Измайлово" и "Россиянку". За сборную России сыграла 13 матчей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глаза горят , это главное ❤️

Публикация от Ксения Коваленко (@kovalenko_ksenia11)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надоели ваши фотки с ☀️, нужно разбавить

Публикация от Ксения Коваленко (@kovalenko_ksenia11)

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