Эффектная ведущая клубного телеканала "Ювентуса" восхитила фанатов страстным танцем

Ведущая клубного телеканала туринского "Ювентуса" Кристина Кьяботто продемонстрировала страстный танец, находясь дома в условиях карантина, который введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

"Я танцую дома! Бачата", — написала Кьяботто на своей странице в Instagram.

33-летняя Кьябото в 2004 году выиграла титул Мисс Италия. Является телеведущей, моделью и танцовщицей. Снималась в рекламных роликах вместе с легендой "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро. Выиграла конкурс танца Ballando Con Le Stelle, итальянской версии "Танцы со звездами".

Фотографии красотки из ее Instagram.

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