Эффектная ведущая клубного телеканала "Ювентуса" восхитила фанатов страстным танцем

Теги ювентус

Эффектная ведущая клубного телеканала "Ювентуса" восхитила фанатов страстным танцем

Ведущая клубного телеканала туринского "Ювентуса" Кристина Кьяботто продемонстрировала страстный танец, находясь дома в условиях карантина, который введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

"Я танцую дома! Бачата", — написала Кьяботто на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bachata ♥️

Публикация от Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

33-летняя Кьябото в 2004 году выиграла титул Мисс Италия. Является телеведущей, моделью и танцовщицей. Снималась в рекламных роликах вместе с легендой "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро. Выиграла конкурс танца Ballando Con Le Stelle, итальянской версии "Танцы со звездами".

Фотографии красотки из ее Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#iorestoacasa ♥️

Публикация от Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

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