Эффектный финт хавбека "Манчестер Юнайтед" Перейры признан моментом дня в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала лучшим моментом игрового дня в Лиге Европы финт полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андреаса Перейры во время матча с "АЗ Алкмааром".

23-летний бразилец оказался возле углового флажка под прессингом соперника, однако блестяще вышел из ситуации за счёт эффектного приёма. Смотрите, как это было!

Застрял в углу? Не проблема для Андреаса Перейры



Момент дня #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/WXG7svDy8E — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 12, 2019

В итоге "МЮ" разгромил "АЗ Алкмаар" со счётом 4:0. Перейра в этом поединке результативными действиями не отличался.

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