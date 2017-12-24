Эффектный гол Неймара в благотворительном матче



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар принял участие в товарищеском благотворительном матче с участием звезд шоу-бизнеса, спорта и кино, сообщает Sports Illustrated.

В этом поединке форвард сыграл за обе команды и отличился красивым голом.

Видео: Отличный гол Неймара.

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