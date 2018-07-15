Эффенберг: "Манджукич входит в тройку лучших форвардов мира"

Известный в прошлом немецкий футболист Штефан Эффенберг высоко отозвался о нападающем сборной Хорватии Марио Манджукиче.

"Никогда не понимал, почему "Бавария" продала Манджукича. Он входит в тройку лучших форвардов мира. Марио очень много работает на команду, а его гол в ворота сборной Англии был ключевым. Манджукич мог стоить 200 миллионов евро, будь немного моложе. Я бы в десять раз больше хотел купить его, чем Неймара" - приводит слова Эффенберга Football Italia.

Напомним, что на клубном уровне 32-летний Манджукич выступает за "Ювентус".

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