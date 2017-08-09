Эффенберг: "Не удивлюсь, если "Бавария" в течение 10-ти ближайших лет не выиграет Лигу Чемпионов"
Известный в прошлом немецкий футболист Штефан Эффенберг высказался о перспективах мюнхенской "Баварии" в ближайшее время выиграть Лигу Чемпионов.
"Удивлюсь ли я, если в ближайшие 10 лет "Бавария" не выиграет Лигу Чемпионов? Нет, меня бы это не удивило из-за роста трат на трансферы ПСЖ, "Барселоны" и мадридского "Реала". Все кладут свои карты на стол. Кроме того, у английских клубов тоже есть шанс это делать. Если "Бавария" тоже этого не сделает, разрыв станет еще больше - и он уже большой на данный момент", - цитирует бывшего футболиста ESPN FC.
Напомним, Румменигге высказался о трансфере Неймара. | soccernews.ru
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