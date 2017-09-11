Эффенберг потребовал выставить Левандовски на трансфер
Известный в прошлом футболист Штефан Эффенберг потребовал выставить форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски на трансфер.
Как информирует AS, бывший наставник "Падерборна" пришел в ярость после заявления польского нападающего о том, что его клуб должен тратить больше средств на новых футболистов. После этих слов бомбардира бывший футболист потребовал от "Баварии", за которую он выступал на протяжении шести лет, выставить его на трансфер.
Напомним, Румменигге ответил на критику Левандовски. | soccernews.ru
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|3
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|Гамбург
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|Вольфсбург
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