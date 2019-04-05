Эффенберг: "Скоро клубы будут покупать водителей автобусов за пять миллионов евро"
Бывший полузащитник "Баварии" Штефан Эффенберг шокирован ценами на игроков на трансферном рынке.
"Баварии" предстоит перестройка состава и клуб потратил уже много денег. Салихамиджич настаивает, что "Бавария" купила двух чемпионов мира - Павара и Эрнандеса, но мне кажется, что этот факт не имеет значения. Не думаю, что они еще 10 лет будут чемпионами мира.
В случае с переходом Эрнандеса в выигрыше остался только "Атлетико". 80 миллионов евро кажутся уже обычной суммой трансфера, но у меня от нее сводит живот.
Если ничего не изменится, то скоро клубы будут покупать водителей автобусов за пять миллионов евро".
Я считаю, что за 80 миллионов можно было купить атакующего игрока", - приводит слова Эффенберга T-online.
Напомним, что летом в "Баварию" перейдут защитники "Атлетико" Лукас Эрнандес (80 миллионов евро) и "Штутгарта" Бенжамен Павар (35).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|49
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Фрайбург
|27
|32
|13
|Майнц 05
|27
|30
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14