Эффенберг: "Скоро клубы будут покупать водителей автобусов за пять миллионов евро"



Бывший полузащитник "Баварии" Штефан Эффенберг шокирован ценами на игроков на трансферном рынке.

"Баварии" предстоит перестройка состава и клуб потратил уже много денег. Салихамиджич настаивает, что "Бавария" купила двух чемпионов мира - Павара и Эрнандеса, но мне кажется, что этот факт не имеет значения. Не думаю, что они еще 10 лет будут чемпионами мира.

В случае с переходом Эрнандеса в выигрыше остался только "Атлетико". 80 миллионов евро кажутся уже обычной суммой трансфера, но у меня от нее сводит живот.

Если ничего не изменится, то скоро клубы будут покупать водителей автобусов за пять миллионов евро".

Я считаю, что за 80 миллионов можно было купить атакующего игрока", - приводит слова Эффенберга T-online.

Напомним, что летом в "Баварию" перейдут защитники "Атлетико" Лукас Эрнандес (80 миллионов евро) и "Штутгарта" Бенжамен Павар (35).

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