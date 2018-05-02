Эфиопский судья был избит футболистами за свое решение

Теги эфиопия

Эфиопский судья был избит футболистами за свое решение

В ходе матча 22-го тура чемпионата Эфиопии между "Дефэнс Форс" и "Вельвало Адиграт" был избит судья.

При счете 1:1 хозяева забил голы и сразу после этого игроки гостей накинулись на судью. Арбитр пытался убежать от нападавших и даже отбивался от них угловым флажком, но в итоге его догнали и избили. К действиям игроков "Вельвало" также присоединился и их тренер.

Видео: в Африке бьют судей.

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