Ефремов: "Шюррле замучили травмы и бронхиты, но он принес пользу "Спартаку"

Известный болельщик "Спартака" Михаил Ефремов прокомментировал решение московского клуба не выкупать права на полузащитника Андре Шюррле.

"Я думаю, что через месяца два еще не такое будет. Нужно дождаться конца бедствия, а потом уже делать какие-то выводы.

Был ли переход Шюррле ошибкой для "Спартака"? Почему?! Нет. Он в каких-то матчах очень хорошо смотрелся. Потом, конечно, его замучили травмы эти и бронхиты. Но было видно, что крутой дядька. Все-таки он чемпион мира, так что ребята молодые, смотря на него, брали пример. Для команды это было полезно", - передает слова Ефремова Sport24.

Для выкупа трансфера "Спартаку" необходимо было заплатить 7 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2021 года.

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