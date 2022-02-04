Египет в серии пенальти обыграл Камерун и вышел в финал Кубка Африки

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Египет в серии пенальти обыграл Камерун и вышел в финал Кубка АфрикиФото: твиттер сборной Египта

В полуфинале Кубка Африки сборная Египта одолела Камерун.

Основное время и экстра-таймы завершились без голов, а в серии пенальти сильнее оказались египтяне.

Камерун - Египет 0:0, по пенальти - 1:3

Камерун: Онана, Фэ, Кастеллетто (Мукуди, 99), Нгаде-Нгаджуи, Толо, Онгла (Онана, 108), Замбо-Ангисса, Гвет (Леа-Силики, 80), Нгамале (Н`Жи, 86), Абубакар, Токо-Экамби (Бассогог, 98).

Египет: Абу-Габаль, Камаль (Ашур, 85), Хамди, Абдельмонем, Эль-Фоту, Эль-Ненни (Абдельмонем, 86), Эль-Сулайя (Трезеге, 46), Фатхи, Салах, Мохамед (Шериф, 105; Зизо, 118), Мармуш (Собхи, 63).

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