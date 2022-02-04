Египет в серии пенальти обыграл Камерун и вышел в финал Кубка Африки
Фото: твиттер сборной Египта
В полуфинале Кубка Африки сборная Египта одолела Камерун.
Основное время и экстра-таймы завершились без голов, а в серии пенальти сильнее оказались египтяне.
Камерун - Египет 0:0, по пенальти - 1:3
Камерун: Онана, Фэ, Кастеллетто (Мукуди, 99), Нгаде-Нгаджуи, Толо, Онгла (Онана, 108), Замбо-Ангисса, Гвет (Леа-Силики, 80), Нгамале (Н`Жи, 86), Абубакар, Токо-Экамби (Бассогог, 98).
Египет: Абу-Габаль, Камаль (Ашур, 85), Хамди, Абдельмонем, Эль-Фоту, Эль-Ненни (Абдельмонем, 86), Эль-Сулайя (Трезеге, 46), Фатхи, Салах, Мохамед (Шериф, 105; Зизо, 118), Мармуш (Собхи, 63).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1