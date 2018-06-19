Египет и звездный Салах: сборная России проведет второй матч на домашнем чемпионате мира

Россия – Египет

Стадион: "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, Россия)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Энрике Касерес (Парагвай)

Свой второй матч на домашнем чемпионате мира сборная России проведет в Санкт-Петербурге. Продолжить победный путь на турнире команде Станислава Черчесова предстоит в поединке со сборной Египта, которая в первом туре с минимальным счетом уступила уругвайцам (0:1). Напомним, что россияне в стартовом матче мундиаля разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 и пока что уверенно возглавляют турнирную таблицу группы "А".

После неудачного подготовительного периода к чемпионату, в котором российская сборная не могла выиграть на протяжении семи матчей кряду, подопечные Станислава Черчесова выдали впечатляющий матч против Саудовской Аравии, в котором просто уничтожили своего соперника. В той игре россиянам удалось сделать практически все: забить быстрый гол, удвоить результат "в раздевалку", сыграли замены. Феерическую игру выдал Александр Головин, прекрасную реализацию продемонстрировали Денис Черышев и Артем Дзюба. И даже потеря Алана Дзагоева не сказалась на тактике игры и конечном результате.

Однако говорить, что все в команде идеально, пока рано. Честно говоря, Саудовская Аравия – не та команда, по результату матча с которой можно уверенно судить о силе сборной России. Тем более, что брака в игре россиян было многовато. Однако есть два важных плюса. Первый – команда начала неплохо бить по воротам, и при этом не было проблем с реализацией. Второй – количество забитых голов вполне на финише может стать немаловажным фактором.

В поединке с саудитами Станислав Черчесов тактически правильно выстроил игру своей команды, а игроки блестяще воплотили задуманное в жизнь. Шансов у "орлов пустыни" по игре не было никаких – на всех участках поля Россия превосходила соперника. Победа оставила массу положительных эмоций болельщикам, но все прекрасно понимают – впереди еще два важнейших матча. Поражение от Египта практически нивелирует успех первого матча, поэтому россияне наверняка понимают всю ответственность за результат.

Вплоть до воскресенья россияне работали на своей тренировочной базе в Новогорске, после чего отправились в Санкт-Петербург, где у них состоялась предматчевая тренировка. В занятии не принял участие травмированный Алан Дзагоев, который остался в Москве для продолжения реабилитации. Все остальные игроки находятся в строю и готовятся к очередному самому важному поединку.

Египтяне в первом туре играли с фаворитом группы Уругваем. Нельзя сказать, что команда Эктора Купера провела матч слабо. Африканцы показали довольно организованную игру на последнем рубеже и при этом неплохо контратаковали. Даже без Мохамеда Салаха сборная Египта могла отличиться в воротах южноамериканцев. Все шло к тому, что матч завершится вничью, однако уругвайцам посчастливилось забить на последних минутах после розыгрыша штрафного.

Из поединка с Уругваем можно выделить пару моментов. Египтяне очень хорошо готовы физически, и так легко проходить середину поля, как это было в матче с саудитами, сборной России уже не получится. Даже в отсутствие Салаха подопечные Купера не так слабо смотрелись в атаке, а само присутствие лучшего игрока АПЛ последнего сезона на порядок повысит атакующий потенциал сборной. Для Египта еще не все потеряно, да и жажда добыть первую победу на мундилях только добавит мотивации. Напомним, что Египет на чемпионатах мира сыграл пять матчей и еще не побеждал.

Интересные факты противостояния сборных России и Египта:

В матче первого тура сборная России обыграла Саудовскую Аравию (5:0), Египет проиграл Уругваю (0:1)

Сборная Египта не может победить в последних семи поединках – четыре поражения и три ничьих

Сборная России забила семь голов в последних пяти матчах

Сборная Египта не забивала больше одного гола в семи последних матчах подряд

Сборная России выиграла дома четыре из пяти последних официальных матчей, исключая товарищеские

Сборная Египта не выигрывала на выезде уже семь матчей кряду, уступив в пяти из них

Ориентировочные составы на игру:

Россия: Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский, Зобнин, Черышев, Головин, Самедов, Смолов.

Египет: Эль-Шенави – Фатхи, Габр, Хегази, Шафи, Хамед, Эль-Ненни, Трезеге, Аль-Саид, Салах, Мосен.

Прогноз на матч Россия – Египет:

Для обоих соперников матч имеет ключевое значение. Ничья больше устраивает российскую сборную, ведь забитое количество голов саудитам дает небольшое преимущество. Проигрывать египтянам никак нельзя. Поэтому, наверняка, сборная России постарается в первую очередь сыграть безупречно в обороне и поймать соперника на контратаках. Как показало начало матча с Саудовской Аравией, такая тактика принесла свои дивиденды. Если россияне продемонстрируют такой же настрой, какой был в первом мачте, Египту будет сложно рассчитывать на очки, даже при участии Салаха. Все в этом матче вполне может решить один точный удар.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение россиянам, за победу которых предлагают средний коэффициент 2.10 баллов, в то же время успех "фараонов" оценивается примерно в 4.15 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.15 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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