Египет и звездный Салах: сборная России проведет второй матч на домашнем чемпионате мира
Россия – Египет
Стадион: "Санкт-Петербург" (Санкт-Петербург, Россия)
Начало матча: 21:00
Арбитр: Энрике Касерес (Парагвай)
Свой второй матч на домашнем чемпионате мира сборная России проведет в Санкт-Петербурге. Продолжить победный путь на турнире команде Станислава Черчесова предстоит в поединке со сборной Египта, которая в первом туре с минимальным счетом уступила уругвайцам (0:1). Напомним, что россияне в стартовом матче мундиаля разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 и пока что уверенно возглавляют турнирную таблицу группы "А".
После неудачного подготовительного периода к чемпионату, в котором российская сборная не могла выиграть на протяжении семи матчей кряду, подопечные Станислава Черчесова выдали впечатляющий матч против Саудовской Аравии, в котором просто уничтожили своего соперника. В той игре россиянам удалось сделать практически все: забить быстрый гол, удвоить результат "в раздевалку", сыграли замены. Феерическую игру выдал Александр Головин, прекрасную реализацию продемонстрировали Денис Черышев и Артем Дзюба. И даже потеря Алана Дзагоева не сказалась на тактике игры и конечном результате.
Однако говорить, что все в команде идеально, пока рано. Честно говоря, Саудовская Аравия – не та команда, по результату матча с которой можно уверенно судить о силе сборной России. Тем более, что брака в игре россиян было многовато. Однако есть два важных плюса. Первый – команда начала неплохо бить по воротам, и при этом не было проблем с реализацией. Второй – количество забитых голов вполне на финише может стать немаловажным фактором.
В поединке с саудитами Станислав Черчесов тактически правильно выстроил игру своей команды, а игроки блестяще воплотили задуманное в жизнь. Шансов у "орлов пустыни" по игре не было никаких – на всех участках поля Россия превосходила соперника. Победа оставила массу положительных эмоций болельщикам, но все прекрасно понимают – впереди еще два важнейших матча. Поражение от Египта практически нивелирует успех первого матча, поэтому россияне наверняка понимают всю ответственность за результат.
Вплоть до воскресенья россияне работали на своей тренировочной базе в Новогорске, после чего отправились в Санкт-Петербург, где у них состоялась предматчевая тренировка. В занятии не принял участие травмированный Алан Дзагоев, который остался в Москве для продолжения реабилитации. Все остальные игроки находятся в строю и готовятся к очередному самому важному поединку.
Египтяне в первом туре играли с фаворитом группы Уругваем. Нельзя сказать, что команда Эктора Купера провела матч слабо. Африканцы показали довольно организованную игру на последнем рубеже и при этом неплохо контратаковали. Даже без Мохамеда Салаха сборная Египта могла отличиться в воротах южноамериканцев. Все шло к тому, что матч завершится вничью, однако уругвайцам посчастливилось забить на последних минутах после розыгрыша штрафного.
Из поединка с Уругваем можно выделить пару моментов. Египтяне очень хорошо готовы физически, и так легко проходить середину поля, как это было в матче с саудитами, сборной России уже не получится. Даже в отсутствие Салаха подопечные Купера не так слабо смотрелись в атаке, а само присутствие лучшего игрока АПЛ последнего сезона на порядок повысит атакующий потенциал сборной. Для Египта еще не все потеряно, да и жажда добыть первую победу на мундилях только добавит мотивации. Напомним, что Египет на чемпионатах мира сыграл пять матчей и еще не побеждал.
Интересные факты противостояния сборных России и Египта:
В матче первого тура сборная России обыграла Саудовскую Аравию (5:0), Египет проиграл Уругваю (0:1)
Сборная Египта не может победить в последних семи поединках – четыре поражения и три ничьих
Сборная России забила семь голов в последних пяти матчах
Сборная Египта не забивала больше одного гола в семи последних матчах подряд
Сборная России выиграла дома четыре из пяти последних официальных матчей, исключая товарищеские
Сборная Египта не выигрывала на выезде уже семь матчей кряду, уступив в пяти из них
Ориентировочные составы на игру:
Россия: Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский, Зобнин, Черышев, Головин, Самедов, Смолов.
Египет: Эль-Шенави – Фатхи, Габр, Хегази, Шафи, Хамед, Эль-Ненни, Трезеге, Аль-Саид, Салах, Мосен.
Прогноз на матч Россия – Египет:
Для обоих соперников матч имеет ключевое значение. Ничья больше устраивает российскую сборную, ведь забитое количество голов саудитам дает небольшое преимущество. Проигрывать египтянам никак нельзя. Поэтому, наверняка, сборная России постарается в первую очередь сыграть безупречно в обороне и поймать соперника на контратаках. Как показало начало матча с Саудовской Аравией, такая тактика принесла свои дивиденды. Если россияне продемонстрируют такой же настрой, какой был в первом мачте, Египту будет сложно рассчитывать на очки, даже при участии Салаха. Все в этом матче вполне может решить один точный удар.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение россиянам, за победу которых предлагают средний коэффициент 2.10 баллов, в то же время успех "фараонов" оценивается примерно в 4.15 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.15 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Также читайте! Дневник чемпионата мира. День пятый
опрос
главное
-
Битва темных лошадок: Польша сразится с Сенегалом во втором матче группы "H"
-
Главные новости дня: 18 июня
-
Колумбия встретится с Японией в матче первого тура группы Н
-
Дневник Чемпионата Мира. День пятый: крупная победа Бельгии, VAR снова в деле, а Кейн наконец-то феерит за сборную
-
Гризманн продлил контракт с "Атлетико"
Лента новостей
-
"Ювентус" купит за 40 миллионов евро игрока сборной Португалии
-
"Лестер" отрицает интерес к защитнику "Локомотива"
-
Салах подтвердил готовность сыграть против сборной России
-
Вентура рассказал о своей самой большой ошибке
-
Павон: "Аргентина провалила старт Чемпионата Мира"
-
Бердыев оценил шансы сборной России в матче с Египтом
-
El Mundo Deportivo включило Головина в число лучших молодых игроков на старте ЧМ
-
"Челси" согласовал с Конте сумму компенсации за расторжение контракта
-
Кот-оракул Чемпионата Мира-2018 Ахилл дал прогноз на матч Россия - Египет
-
"Барселона" обсудит на клубном уровне подписание четырех игроков
-
Бердыев: "Не думаю, что Головин намного слабее полузащитников "Ювентуса"
-
Левандовски поставил условие "Челси"
-
Эмери надеется сохранить Бельерина в "Арсенале"
-
Неймар примет решение по своему будущему после Чемпионата Мира
-
ЦСКА не устроило первое предложение "Ювентуса" по Головину
-
Британские журналисты расхвалили русский народ после случая в Волгограде
-
"Реал" определился с главной альтернативой Алиссону
-
Иско: "Не думаю, что смогу выиграть "Золотой мяч"
-
Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб
-
Защитник "Барселоны" может продолжить карьеру в Турции
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|1
|3
|2
|Уругвай
|1
|3
|3
|Египет
|1
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Исландия
|1
|1
|3
|Аргентина
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Южная Корея
|1
|0
|4
|Германия
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0