Египет – Колумбия - 0:0 (обзор)

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Египет – Колумбия - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Египта и Колумбии.

Не пропустите: Без Салаха сухо: Египет и Колумбия голов не забили. | http://soccernews.ru

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