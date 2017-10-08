Египет - Конго - 2:1 (обзор)

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Египет - Конго - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 между сборными Египта и Конго (2:1).

Видео: Египет - Конго.

Не пропустите: Египет обыграл Конго и вышел на Чемпионат Мира. | http://soccernews.ru

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