Египет минимально обыграл сборную Зимбабве в Кубке Африки

В первом матче Кубка Африки сборная Египта минимально выиграла у Зимбабве.

Позже в группе А встретятся ДР Конго и Уганда.

Египет - Зимбабве - 1:0 (1:0)

Гол: Трезеге, 41.

Египет: М.Эль-Шенави, Э.Эль-Мохамади, Хегази, Ашраф, Алаа, Эль-Нени, Саид (Варда, 71), Хамед, Трезеге (Эмад, 81), Салах, Мохсен (Солиман, 60).

Зимбабве: Сибанда (Чипезезе, 80), Дариква, Хадебе, Лунга, Мудиму, Каруру, Мусона (Чавапива, 85), Накамба, Биллиат, Мунетси, Мушекви (Русике, 81)

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