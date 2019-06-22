Египет минимально обыграл сборную Зимбабве в Кубке Африки
В первом матче Кубка Африки сборная Египта минимально выиграла у Зимбабве.
Позже в группе А встретятся ДР Конго и Уганда.
Египет - Зимбабве - 1:0 (1:0)
Гол: Трезеге, 41.
Египет: М.Эль-Шенави, Э.Эль-Мохамади, Хегази, Ашраф, Алаа, Эль-Нени, Саид (Варда, 71), Хамед, Трезеге (Эмад, 81), Салах, Мохсен (Солиман, 60).
Зимбабве: Сибанда (Чипезезе, 80), Дариква, Хадебе, Лунга, Мудиму, Каруру, Мусона (Чавапива, 85), Накамба, Биллиат, Мунетси, Мушекви (Русике, 81)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Ахли
|32
|74
|2
|Asyouty Sport
|34
|70
|3
|Замалек
|31
|68
|4
|Эль-Масри
|34
|52
|5
|Аль-Мокавлун Аль-Араб
|33
|48
|6
|Миср Эль-Макаша
|34
|46
|7
|Исмаили
|33
|43
|8
|Эль-Гейш
|34
|41
|9
|ЕНППИ
|34
|40
|10
|Вади дегла
|34
|40
|11
|Эль-Иттихад
|34
|39
|12
|Семуха
|34
|38
|13
|Харас Эль-Ходуд
|34
|38
|14
|Эль-Энтаг Эль-Харби
|34
|38
|15
|Эль-Гунах
|33
|37
|16
|Петроджет
|34
|35
|17
|Эль-Даклиех
|34
|27
|18
|Nojom El Mostabel
|34
|26