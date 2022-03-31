Египет намерен оспорить результат матча с Сенегалом в квалификации ЧМ-2022

Фото: соцсети Мохамеда Салаха

В Египте всерьёз обсуждают возможность переигровки ответного стыкового матча с Сенегалом в отборочном турнире ЧМ-2022.

Президент Египетской футбольной ассоциации Джамал Аллам заявил о планах оспорить результат поединка. Соответствующие жалобы направлены в ФИФА и Африканскую конфедерацию футбола.

"Нужно вмешаться в ситуацию и поддержать египетскую команду. В этом матче с нами многое произошло, была странная атмосфера. Если бы мы проиграли в обычных обстоятельствах, мы бы поздравили Сенегал, и всё закончилось. Но перед матчем мы столкнулись со многими неприятными ситуациями.

Мы попросили сенегальских организаторов матча выехать из отеля в пол третьего, потому что расстояние до стадиона составляет 34 километра. В итоге мы выехали позже, а путь занял полтора часа вместо ожидаемого одного часа. Кроме того, автобус не сразу въехал на стадион, а долго стоял возле него непонятно почему.

Что касается болельщиков, то наши игроки подверглись их нападкам. Больше всего досталось Салаху. Для египетских фанатов должны были выделить отдельные сектора. Но организаторы настояли на том, чтобы разместить их вместе с сенегальскими болельщиками.

Более того, в громкоговоритель на стадионе звучали оскорбления в сторону сборной Египта, которые местные активно подхватывали", - приводит слова Аллама Youm7.

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